Пожежа в одеському коледжі: 21 постраждалий перебуває в лікарні, пожежник і студент у важкому стані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".
Серед постраждалих 9 неповнолітніх учнів коледжу та 5 пожежників.
Один учень коледжу і один пожежник - у важкому стані. У постраждалих діагностують отруєння продуктами горіння та опіки.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.
Унаслідок пожежі померла одна з викладачок коледжу.
Площа займання коледжу збільшилася до 3 тис. кв. м.