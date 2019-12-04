Білан звільнився з посади заступника голови ДФС

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний урядові, що так швидко задовольнив мою заяву про відставку. Тому що далі наступний, не менш плідний етап мого життя", - написав він.

За словами Білана, коли він прийшов на посаду заступника голови ДФС, йому хотілося багато чого змінити: "Зробити так, щоб податкова міліція перестала бути жахіттям для бізнесу, а займалася своїм безпосереднім завданням – боротьбою з тіньовою економікою. І ми почали впроваджувати аналітичний підхід, а підрозділи фізичного захисту залучали до слідчих дій лише тоді, коли була інформація про можливий, у тому числі, збройний супротив з боку злочинців".

"За чотири з половиною роки роботи нам вдалося зламати цілу низку багатомільярдних схем ухилення від сплати податків. Звичайно, щоб їх ліквідувати, потрібні були спільні зусилля державних органів, зокрема й парламенту.

Плідною була співпраця і з іноземними партнерами. Податковою міліцією було проведено низку спільних операцій з колегами з Податкової й Митної служб Її Величності Сполученого Королівства Великобританії, OLAF (Європейський Офіс по боротьбі з шахрайством), поліцією Румунії", - зазначив він.

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"Але сьогодні, коли настав час підвести певний підсумок, хочу сказати більше про людей, які працюють у податковій міліції. У мене не було "своєї команди", коли мене призначили на посаду, сказав відверто: оцінюватиму за результатами роботи. Свого слова дотримав. Радий, що вдалося сформувати та зберегти колектив, залучити та професійно підготувати багато молоді.

Я дякую усім колегам та друзям за спільну роботу та досягнуті результати!" - резюмував Білан.

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