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04.12.19 14:44

Убивство громадянина Грузії в Берліні могло бути скоєно на замовлення держорганів Росії, - прокуратура Німеччини

Генпрокуратура Німеччини, яка взяла на себе розслідування справи про резонансне вбивство громадянина Грузії в Берліні, висловила припущення, що цей злочин міг бути скоєний на замовлення державних органів РФ або Чечні.

Убивство громадянина Грузії в Берліні могло бути скоєно на замовлення держорганів Росії, - прокуратура Німеччини

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві Генпрокуратури Німеччини.

"Генпрокуратурі ФРН сьогодні, 4 грудня 2019 року, було передано розслідування вбивства 23 серпня 2019 року громадянина Росії та Грузії Торніке К. Є вагомі дійсні підстави вважати, що вбивство Торніке К. було скоєно або на замовлення державних органів Російської Федерації або таких органів Чеченської республіки, яка є частиною РФ", - йдеться в повідомленні.

Громадянина Грузії було убито у Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік урядового кварталу Малий Тірґартен, район Моабіт, дорогою до мечеті. Кілер двічі вистрілив у жертву, той помер на місці. Спочатку ЗМІ називали ім'я Зелімхан Хангошвілі.

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За підозрою у вбивстві затримано громадянина Росії.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсолютно безпідставними твердження про причетність російської влади до гучного вбивства у Берліні.

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