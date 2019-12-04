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04.12.19 14:57

"Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції. ДОКУМЕНТ

Фракції "Європейська Солідарність", "Голос" і "Батьківщина" закликають усіх небайдужих українців вийти на акцію проти капітуляції.

"Євросолідарність", "Батьківщина" і "Голос" закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Зважаючи на доленосні виклики, які сьогодні стоять перед Україною, напередодні Нормандської зустрічі необхідно нагадати владі про "червоні лінії" – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати", - йдеться в тексті звернення.

У зверненні зазначені такі вимоги
- Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації.
- Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
- Жодних політичний дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.
- Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну.
- Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

"Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13:00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність та рішучість у боротьбі за Україну. Разом – до Перемоги!" - йдеться в тексті звернення.

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Євросолідарність, Батьківщина і Голос закликають українців вийти 8 грудня на Майдан на акцію проти капітуляції 01

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