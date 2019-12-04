Я приймаю пропозицію пройти перевірку на поліграфі, щоб відкинути таку версію, - Грановський про звинувачення в можливій причетності до замаху на Соболєва

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав екснардеп Олександр Грановський, коментуючи заяву депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва про можливу причетність Грановського до замаху на нього, під час якого загинув 3-річний син Соболєва, передає Цензор.НЕТ.

"Мені не знайомі почуття і стан людини, яка втратила дитину. Маю велику надію, що мене ховатимуть мої діти, як по-людськи правильно зауважив В'ячеслав Соболєв у своєму інтерв'ю журналістам. Попри те, що Слава припустив, що я можу знати людей, причетних до цих жахливих подій, я зла не тримаю - впевнений, батькам спадають на думку навіть небилиці в ці хвилини. Я повністю поділяю їхнє горе. Слава, я не так вихований, щоб хоч на секунду замислитися про подібне. Але в такі важкі для тебе хвилини ціна слів, імовірно, дуже низька. Ті, хто підкинув Славі таку версію, - покидьки. Але і це не так важливо зараз. Я звичайно ж приймаю пропозицію пройти перевірку на поліграфі, щоб якнайшвидше відкинути таку версію. Я уважно послухав відеорепортаж: прошу журналістів не тиражувати те, що не було сказано Славою. Я жива людина, я ціную людей, ціную життя і за свої майже 40 років жодного разу про таке й не чув. Слава Б-гу, що Слава не вважає, що я особисто до цього причетний, але чомусь думає, що мені можуть бути відомі якісь обставини цієї трагедії", - заявив Грановський.

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"Щойно переглянув запис інтерв'ю, я негайно спробував зв'язатися з близькою тобі людиною, Слава, з метою організації такої перевірки. Мені ця людина обіцяла передзвонити через годину. Упевнений, до вечора ми погодимо логістику і поставимо в цьому питанні крапку. Крім цього питання, я готовий відповісти й на інші на тему фінансування медійної атаки проти тебе і своєї можливої в цьому участі", - додав він.

Також редакція інтернет-видання #Букви спростувала заяву депутата В'ячеслава Соболєва про причетність до кампанії проти нього.

"Видання не мало і не має жодного стосунку до будь-якої кампанії проти В’ячеслава Соболєва. При цьому ми розуміємо причини, які могли призвести до подібних заяв Соболєва. Наскільки відомо, один з колишніх працівників #Букв, якого було звільнено кілька років тому, міг брати участь у медіакампанії проти В’ячеслава Соболєва. Редакція приносить свої співчуття В’ячеславу Соболєву щодо загибелі сина та сподівається, що винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Раніше Соболєв назвав імовірних замовників замаху на нього: Ємельянов, Татьков, Брославський.

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

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