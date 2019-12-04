Україна перекаже НАТО 850 тисяч євро добровільного внеску

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Про це повідомив у фейсбуці присутній на засіданні уряду народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна здійснить добровільний внесок України в НАТО 850 тисяч євро, що дозволить Україні отримати приміщення в штаб-квартирі НАТО", - написав він.

Видання "Європейська правда" повідомляє з посиланням на джерела в уряді, що ці кошти витратять на модернізацію інфраструктури в старій штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Українська делегація зможе переїхати в інше приміщення, яке раніше займала одна з країн-членів. Як відомо, всі делегації країн-членів у 2017 році переїхали в нову штаб-квартиру.