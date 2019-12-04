Уряд вирішив проблему з вчасною доставкою пенсій до пенсіонерів і людей з інвалідністю, - Гончарук

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Урядовий портал.

"Тарифи на доставку пенсій не змінювались вже 15 років. Сьогодні вони абсолютно не покривають навіть прямі організаційні витрати Укрпошти. Тільки торік збитки компанії за доставку пенсій були 1,5 млрд грн, в 2018 році - 1,2 млрд. Ця ситуація ставила під загрозу доставку пенсій Укрпоштою з 1 січня 2020 року. Уряд цю ситуацію владнав - ми встановили адекватні до сучасних реалій тарифи на оплату доставки та виділили додаткові 900 млн грн на наступний рік. Кожен пенсіонер буде вчасно забезпечений пенсією наступного року!" - заявив прем’єр-міністр.

Глава Уряду також додав, що йдеться про 5 мільйонів пенсіонерів, серед яких понад 800 000 - це люди з інвалідністю.

"Це рішення особливо важливе для мешканців маленьких міст та віддалених регіонів України, де, крім стаціонарних, працюють також пересувні відділення "Укрпошти", - підкреслив Олексій Гончарук.