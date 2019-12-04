До нього є питання, обов'язково має бути розслідування, - Верещук про Трубу

Про це заявила "Обозревателю" народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"До керівника є питання. Він підозрюється в якихось політично заангажованих проєктах, коли ми чуємо ймовірні його записи розмов багатогодинні, ми розуміємо, що є політичний тиск, є політична складова", – заявила Верещук.

На запитання, чи треба розслідувати опубліковані в Telegram записи бесід, які компрометують главу ДБР, парламентарка відповіла: "Обов'язково. Такі звинувачення навіть для колишнього керівника ДБР не можуть бути просто словами або якимись скандалами з Telegram-каналів. Обов'язково має бути розслідування, внутрішня безпека. Також ті органи, які мають контролювати, мають довести, а суспільство має знати, це був голос Труби чи ні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва. ВIДЕО

За її словами, відставка Труби не стане індульгенцією для глави ДБР.

"Мусить існувати невідворотність покарання. Якщо в діях Труби є склад злочину, він має понести покарання", – підкреслила Верещук.

Слухайте також на "Цензор.НЕТ": "Хіба в нас адекватних справ немає?" - Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка. АУДIО

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.