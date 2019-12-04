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04.12.19 15:41

НАБУ не побачило в записах Труби підстав для кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро вивчило аудіозаписи, на яких нібито зафіксовані розмови в кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Підстав для відкриття кримінального провадження детективи НАБУ не виявили.

НАБУ не побачило в записах Труби підстав для кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Про це пресслужба НАБУ повідомила у відповіді на запит видання "Лига.net", інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами дослідження зазначених у запиті аудіозаписів кримінальне провадження не було відкрито", - поінформували в органі.

За словами співрозмовника видання в НАБУ, під час аналізу вони не знайшли фактів, які вони можуть розслідувати за корупційними статтями.

НАБУ не побачило в записах Труби підстав для кримінального провадження 01

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Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

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