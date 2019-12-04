Росія зацікавлена в "нормандському саміті", щоб зупинити санкції і відновити подачу води в окупований Крим, - член Меджлісу Барієв

"Росія зацікавлена в тому, щоб припинилася або призупинилася санкційна політика з боку Західного світу, з іншого боку - щоб відновити подачу води (до Криму - Ред.)", - сказав Барієв під час пресконференції "Ризики "нормандської зустрічі", можливі альтернативні плани для України" в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нинішня санкційна політика проти РФ, яка триває вже понад п'ять років, працює і є досить ефективною.

"Те, що сьогодні ми бачимо, зокрема і політичні інсинуації з боку РФ щодо майбутньої "нормандської зустрічі", то я б сказав, що сьогодні, з одного боку, Росія вже зацікавлена в переговорному процесі. Не тому, що це потрібно Україні, як вона заявляє. Це потрібно самій РФ. Але з іншого боку, Росія намагається це подати на своїх умовах", - додав Барієв.

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Він пояснив, що іншим питанням є те, що ситуація з водою в Криму посилюється, і "є попередня інформація, що до березня 2020 року РФ зіткнеться з великими проблемами з водою".

Барієв пояснив, що з часу анексії півострова Росія бурила там свердловини і викачувала воду з підземних озер, виводячи її в Північнокримський канал на рівні Нижньогірського і Совєтського районів.

"Ця вода має властивість закінчуватися", - зазначив він.