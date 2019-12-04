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04.12.19 16:11

Понад 3 тисячі добровольців зможуть отримати статус УБС, - Коляда

Завдяки прийнятому Верховною Радою окремому закону статус учасника бойових дій зможуть отримати понад три тисячі добровольців.

Понад 3 тисячі добровольців зможуть отримати статус УБС, - Коляда

Про це заявила під час брифінгу у Кабміні міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Прийняття закону 2045-1 надасть змогу понад 3 тисячам ветеранам-добровольцям отримати в майбутньому статус учасника бойових дій і, як наслідок, усі соціальні гарантії, які є в Україні для наших ветеранів", - зазначила Коляда.

Вона також подякувала громадськості, громадським організаціям і ветеранам, які займаються і опікуються питаннями добровольців.

"Цю несправедливість потрібно було вже вирішити і, врешті-решт, на те сьогодні була політична воля - понад 300 голосів у Верховній Раді ми отримали за цей законопроєкт", - додала міністр.

Закон про отримання статусу учасника бойових дій добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур, був прийнятий Верховною Радою в четвер, 4 грудня.

 Цього ж дня стало відомо, що в текст законопроєкту випадково внесли "помилкову" поправку. Для виправлення помилки депутати збираються прийняти окремий законопроект.

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