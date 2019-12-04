"Повертаюся і бачу, що в моєї дитини немає половини голови", - дружина Соболєва розповіла подробиці вбивства сина

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112-Україна", про це вона заявила під час брифінгу після засідання суду, де обирали запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини.

Мати вбитого хлопчика розповіла, що того дня вони їхали купувати для собаки будку.

"Ти з сім'єю сідаєш в машину, йде твій маленький синочок, несе малюнок, йде за ним моя дочка, якій 10 років, сідають у машину, і коли мій синок говорить:"Мамочко, а куди ми далі їдемо? "А я кажу: "Додому ми їдемо". А тато каже:"Ні, ми поїдемо, собаці будку купимо, щоб не замерзла", - розповіла дружина Соболєва.

Після цього вона почула постріл і попросила чоловіка їхати швидше. Згодом вона помітила, що куля потрапила в голову їхнього сина.

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"Цей постріл ... Я розумію, що це постріл, я кажу чоловікові:"Швидко, натискай на газ". Я дивлюся - він живий. Але в ту хвилину я повертаюся, я бачу, що у моєї дитини немає половини голови. І мізки я збирала своїми ручками", - продовжила вона.

Жінка благає, щоб "дорослі розбиралися між собою" і берегли дітей.

"Досить вбивств, хоча б діток. Розбирайтесь дорослі між собою, своїми проблемами. Дітки нехай живуть, нехай живуть наші янголята, кожна ваша сім'я, кожен один одного бережіть, бережіть свої сім'ї і бережіть своїх дітей. А мій синочок до нас повернеться", - сказала вона.

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.