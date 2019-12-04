Нова Державна митна служба почне роботу 8 грудня

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

"З 8 грудня Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань державної митної справи", - сказано в повідомленні.

Рішення Кабінету міністрів дає можливість знову Митній службі та її територіальним органам почати повноцінну роботу, зазначили в пресслужбі.

"Нарешті ми офіційно запускаємо роботу Нової Митниці, це дозволить більш ефективно трансформувати митну сферу, реалізувати заплановані інфраструктурні проєкти, суттєво змінити кадровий склад. Продовжуємо працювати над тим, щоб перезавантажити роботу служби, зламати негативний стереотип про митницю, який формувався впроджовж довгих років, і перекрити потоки контрабанди в країну", - зазначив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

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