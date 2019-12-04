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04.12.19 16:39

Суд заарештував без права застави Семенова - другого підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради Соболєва

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному у вбивстві сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва - Олексію Семенову.

Суд заарештував без права застави Семенова - другого підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради Соболєва

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила прессекретарка київської прокуратури Надія Максимець.

"За клопотанням столичної прокуратури, другого підозрюваного в убивстві 3-річного хлопчика також заарештовано на 2 місяці без права на заставу", - заявила вона.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 4 грудня Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на 2 місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

Більш Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?

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