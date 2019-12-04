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04.12.19 16:40

Відкриття ринку землі за 3 місяці 2020 року дасть 9 млрд грн зростання ВВП, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що зняття мораторію на землю принесе в перші три місяці 9 мільярдів гривень.

Відкриття ринку землі за 3 місяці 2020 року дасть 9 млрд грн зростання ВВП, - Милованов

Про це чиновник сказав під час парламентських слухань щодо ринку землі, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нормальна робота ринку землі всього за 3 місяці наступного року принесе 9 млрд грн росту ВВП, за нашими оцінками, що становитиме близько 0,23% зростання. У 2021 році таке зростання очікується на рівні 33 млрд грн, і, відповідно, 0,83 % зростання ВВП", - сказав Милованов.

Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

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