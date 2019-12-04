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04.12.19 17:11

Європейський автобусний лоукостер Flixbus оголосив про перший рейс з України до Чехії 11 грудня - ціна квитка від 99 грн

Компанія Flixbus повідомила, що запускає свій перший автобусний рейс, який здійснюватимуть автобуси у фірмовій зеленій лівреї. Ним з'єднають Одесу і чеський Пльзень.

Європейський автобусний лоукостер Flixbus оголосив про перший рейс з України до Чехії 11 грудня - ціна квитка від 99 грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Новий автобусний рейс стартує вже 11 грудня, а квитки на нього можна придбати з 4 грудня. При цьому вартість квитка в одну сторону починається лише від 99 гривень.

На своєму маршруті автобус зупинятиметься в Тернополі, Львові, Кракові та Празі. Партнером Flixbus у запуску рейсу стане компанія Regabus, яка спеціалізується на перевезеннях між Чехією і Україною.

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Крім цього, в Flixbus анонсували запуск фірмових автобусів з України в Литву. Їх можуть запустити вже навесні 2020 року.

2 червня Flixbus оголосив про намір вийти на український ринок, а вже 11 червня цю інформацію підтвердив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

У серпні 2019 Flixbus анонсував автобусні рейси з Києва в Прагу і Варшаву за 5 євро.

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