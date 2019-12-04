Чоловік помер від ботулізму, з'ївши засолену вдома рибу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

"Хворий звернувся до лікарні 3 грудня у важкому стані: із порушенням зору та слабкістю. 1 грудня вживав засолену в домашніх умовах рибу, приготовану 30 діб тому", - сказано в повідомленні.

Чоловікові надали медичну допомогу, в тому числі ввели протиботулінічну сироватку. Але врятувати його не вдалося.

"З початку 2019 року станом на 4 грудня в Україні на ботулізм захворіли 123 людини (120 дорослих і 3 дітей). 5 людей померли", - додали в Центрі громадського здоров'я.

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Найбільше випадків ботулізму зафіксовано в Запорізькій (11), Чернігівській (10), Житомирській (10), Дніпропетровській (10), Івано-Франківській (9), Хмельницькій (9), Вінницькій (8) областях та в Києві (10).

"53% постраждалих вживали рибну продукцію, виготовлену в побуті або невідомого походження. Інші випадки захворювання були пов'язані з вживанням м'ясних консервів та інших виробів з м'яса, консервованих овочів і грибів", - сказано в повідомленні.