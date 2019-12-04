Законопроєкти про зняття мораторію на продаж землі хочуть розглянути на комітеті за зачиненими дверима і прийняти на позачерговій сесії наступного тижня, - Тимошенко

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не один закон, а три, які хочуть ухвалити в турборежимі негайно, на комітеті за скороченою процедурою за зачиненими дверима розглянути і винести вже на наступному тижні на позачергову сесію і тихенько все ухвалити", - сказала Тимошенко.

Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

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