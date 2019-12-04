Кабмін офіційно звільнив Зеркаль з посади заступниці глави МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба уряду.

Також Кабмін звільнив з посади голови Нацслужби здоров'я Олега Петренка. Тимчасово виконувати обов'язки голови служби буде Оксана Мовчан.

Крім цього уряд звільнив главу Держслужби з питань праці Романа Чернегу (тимчасово виконуючим обов'язки замість нього призначено Ігоря Дегнера) і главу правління "Надра України" Ярослава Климовича.

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Також Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки глави держпідприємства "Енергоатом" Павла Павлишина. Керівника "Енергоатому" Юрія Недашковського уряд звільнив 27 листопада.