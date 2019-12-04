Принцип "гроші ходять за школярем" не впроваджуватимуть, прем'єр-міністр помилився в термінах, - міністр освіти Новосад

Про це в коментарі LB.ua розповіла міністр освіти і науки Анна Новосад, інформує Цензор.НЕТ.

Принцип "гроші ходять за школярем ", про який вчора повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, не буде впроваджуватися. Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua розповіла міністр освіти і науки Анна Новосад.

"У нас із прем'єр-міністром сталося певне непорозуміння у термінах, - каже Новосад. - Механізм "гроші ходять за дитиною" наразі ніхто не вводитиме. Однак з наступного року ми даватимемо кошти на місця фінансування заробітної плати вчителів щодо реальної кількості учнів станом на жовтень 2019 року", - зазначила міністр.

Анна Новосад пояснила, що "останні кілька років заробітна плата розраховувалася відповідно до кількості учнів дворічної давності, а контингент за останні роки значно зріс і, виходить, що областям не завжди вистачало коштів, щоб виплачувати і оклад, і надбавки, у тому числі за престижність". У держбюджеті-2020 Кабмін заклав 2,2 млрд гривень, щоб порахувати реальний контингент учнів.

Міністр освіти і науки також зазначила, що МОН підтримуватиме розвиток мережі опорних шкіл

"Ми будемо виділяти кошти на реконструкцію та будівництво опорних шкіл у селах, - пояснює Ганна Новосад. - Звісно, перше питання - до якості освіти, у сільських закладах вона часто погана, але найважливіше, коли буде відновлено хорошу опорну школу, місцева влада зможе аргументувати, чому важливо возити дітей саме до неї. Це, у свою чергу, також впливатиме на підвищення зарплати вчителів", - резюмувала Новосад.

Глава уряду Олексій Гончарук заявляв про впровадження принципу "гроші ходять за школярем" як мінімум двічі - 29 листопада та 3 грудня.

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