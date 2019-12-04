Інформація ЗМІ про обшуки у Медведчука не відповідає дійсності, - речниця СБУ Гітлянська

Про це Гітлянська повідомила на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні журналісти! Будь ласка, не поширюйте інформацію "РБК-Україна", де я нібито підтвердила обшуки у Медведчука. Це не відповідає дійсності. Сподіваюся, що журналіст просто переплутав "ні" з "так". І недочув, що я зауважила, що слідчі дії відбуваються в іншому приміщенні і стосунку до політика не мають", - написала речниця СБУ.

Нагадуємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про слідчі дії в офісі глави фракції "ОПЗЖ", кума Путіна Віктора Медведчука.