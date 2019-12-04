У СБУ відбулася нарада силовиків з питання реінтеграції Донбасу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов взяв участь у розширеній нараді, присвяченій питанням реінтеграції тимчасово окупованих територій. На нараді, яка відбулася у Службі безпеки України, обговорювалися питання подальшого підвищення рівня міжвідомчої координації та взаємодії всіх складових сектору безпеки і оборони у питаннях реінтеграції тимчасово окупованих територій. Серед іншого, йшлося про важливість вдосконалення механізму взаємодії сил безпеки і оборони у всьому спектрі реагування на зовнішні загрози", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, в нараді взяли участь Голова Служби безпеки України Іван Баканов, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, начальник Генерального штабу ЗСУ - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, Голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба.

Читайте також: Зеленський має намір обговорювати на "нормандському саміті" вибори в ОРДЛО: "Найголовніше, щоб це відбувалося за законодавством України"