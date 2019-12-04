Ми не маємо права довіряти сільськогосподарську землю силам хаосу, сподіваючись, що "авось", якось ринок все вирішить, - нардеп Павленко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності", про це заявив народний депутат України Ростислав Павленко під час парламентських слухань на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

"Ми не маємо права довіряти сільськогосподарську землю силам хаосу, сподіваючись, що "якось воно буде", якось ринок все вирішить. Є досвід інших країн, коли перед запровадженням ринку землі було закладено дуже конкретні механізми захисту селян, держави, землі і захисту громади", – підкреслив Ростислав Павленко.

"Ми не маємо права порушити інтереси селянина. Ми не маємо права поставити під загрозу українську землю, її якість і перспективу України, яка пов’язана із землею та її обробкою. Ми не маємо права поставити під загрозу інтереси громади, щоб вона опинилася перед ризиком того, що її бюджет втрачатиме", – також наголосив він.

За словами нардепа, обговорення цього закону – це найважливіша дискусія України.

"Бо земля для українців – це завжди більше, ніж товар, більше, ніж те, що можна купити і продати, тому до землі має бути особливе ставлення", – зауважив він.

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"Ми всі чуємо про ринок землі, але ми не маємо права допустити базару. Ми не маємо права допустити, коли холдинги чи іноземці за безцінь скуповуватимуть українську землю", – зазначив Павленко.

Він підкреслив, що ринок землі існує майже в усіх країнах, але це найбільш ретельно регульоване питання, де застерігаються інтереси селян, фермерів, людей, які працюють на землі, інтереси держави та громади.

Він також підкреслив, що важливим є визначення мінімальної ціни землі, створення Земельного банку для підтримки фермерів, встановлення високого реєстраційного збору для забезпечення інтересів громади. За його словами, також має бути обов’язково передбачений захист української землі з точки зору збереження її якості.

Депутат наголосив на важливості отримати від влади конкретні відповіді на поставлені питання. "Без цього запровадження того, що влада називає ринком землі, категорично неприпустиме", – підкреслив він.

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