Меркель заявила, що вислання російських дипломатів не вплине на проведення саміту "нормандської четвірки"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не думаю, що цей випадок позначиться на зустрічі в "нормандському форматі", там йтиметься про Україну та про те, як нам просунутися вперед в мінському процесі. Але в питаннях двосторонніх відносин це, звичайно, подія... Ми, на жаль, не отримали активної допомоги від Росії в розслідуванні цього злочину", - сказала канцлер у середу на пресконференції в Лондоні "на полях" саміту НАТО.

Громадянин Грузії був убитий у Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік від урядового кварталу Малий Тіргартен, район Моабит, дорогою в мечеть. Кілер двічі вистрілив у жертву, той помер на місці. Спочатку ЗМІ називали ім'я Зелімхан Хангошвілі. За підозрою у вбивстві затримано громадянина Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство громадянина Грузії в Берліні могло бути скоєно на замовлення держорганів Росії, - прокуратура Німеччини

Генпрокуратура ФРН вважає, що вбивство могло бути скоєно або на замовлення влади Росії, або за вказівкою влади Чечні.

Видання The Insider, Bellingcat і Der Spiegel повідомили, що встановлено особу підозрюваного у вбивстві в Берліні громадянина Грузії. Розслідувачі стверджують, що постріл із пістолета з глушником зробив російський громадянин Вадим Красиков 1965 року народження.

4 грудня МЗС ФРН оголосив двох співробітників посольства РФ у Німеччині персонами нон ґрата.

Генпрокуратура Німеччини, яка взяла на себе розслідування справи про резонансне вбивство громадянина Грузії в Берліні, висловила припущення, що цей злочин могли скоїти на замовлення державних органів РФ або Чечні.