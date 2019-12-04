Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.12.19 19:02

Меркель заявила, що вислання російських дипломатів не вплине на проведення саміту "нормандської четвірки"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що висилка з Німеччини російських дипломатів - це подія у двосторонніх відносинах РФ і ФРН, але вона, на її думку, не вплине на хід саміту "нормандської четвірки" щодо України.

Меркель заявила, що вислання російських дипломатів не вплине на проведення саміту "нормандської четвірки"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не думаю, що цей випадок позначиться на зустрічі в "нормандському форматі", там йтиметься про Україну та про те, як нам просунутися вперед в мінському процесі. Але в питаннях двосторонніх відносин це, звичайно, подія... Ми, на жаль, не отримали активної допомоги від Росії в розслідуванні цього злочину", - сказала канцлер у середу на пресконференції в Лондоні "на полях" саміту НАТО.

Громадянин Грузії був убитий у Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік від урядового кварталу Малий Тіргартен, район Моабит, дорогою в мечеть. Кілер двічі вистрілив у жертву, той помер на місці. Спочатку ЗМІ називали ім'я Зелімхан Хангошвілі. За підозрою у вбивстві затримано громадянина Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство громадянина Грузії в Берліні могло бути скоєно на замовлення держорганів Росії, - прокуратура Німеччини

Генпрокуратура ФРН вважає, що вбивство могло бути скоєно або на замовлення влади Росії, або за вказівкою влади Чечні.

Видання The Insider, Bellingcat і Der Spiegel повідомили, що встановлено особу підозрюваного у вбивстві в Берліні громадянина Грузії. Розслідувачі стверджують, що постріл із пістолета з глушником зробив російський громадянин Вадим Красиков 1965 року народження.

4 грудня МЗС ФРН оголосив двох співробітників посольства РФ у Німеччині персонами нон ґрата.

Генпрокуратура Німеччини, яка взяла на себе розслідування справи про резонансне вбивство громадянина Грузії в Берліні, висловила припущення, що цей злочин могли скоїти на замовлення державних органів РФ або Чечні.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100