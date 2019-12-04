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04.12.19 18:56

Під прикриттям мораторію на продаж землі у держави вкрали 750 тис. гектарів, - Милованов

За роки мораторію на продаж землі з державної власності було вкрадено 750 тисяч гектар.

Під прикриттям мораторію на продаж землі у держави вкрали 750 тис. гектарів, - Милованов

Про це заявив під час виступу на парламентських слуханнях міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"За 18 років мораторію і розмов про те, яку модель обороту земель вибрати, у держави просто вкрали 750 тисяч гектарів. Було 1,5 мільйони гектарів держземель, зараз частина відведена", - сказав він.

За словами міністра, землі, які перебувають у володінні державних підприємств і Національної аграрної академії наук, "задешево використовують досвідчені ділки".

Нагадуємо, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

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