Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.12.19 18:39

"Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим

Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне висловлюваннями президента Казахстану Каміс-Жомарти Токаєва щодо заперечення окупації українського Криму Російською Федерацією.

"Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим

Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Катерини Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші у зв'язку з висловлюваннями, які суперечать міжнародно-визнаній політиці, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року", - повідомила Зеленко.

У МЗС вважають, що заяви президента Казахстану суперечать принципам українсько-казахстанських відносин і міжнародній позиції.

Читайте також: Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану і запросив відвідати Україну

"Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, рівноправності і невтручання у внутрішні справи один одного, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан. Ці основи зафіксовано в підписаному ще в 1994 році Договорі про дружбу і співробітництво і відтоді наша держава неухильно їх дотримувалася", - підкреслила вона.

Зеленко зазначила, що особливо прикро, що такі слова Токаєва прозвучали напередодні міністерського засідання ОБСЄ, до складу якої входять обидві країни.

Нагадуємо, раніше президент Казахстану Токаєв в інтерв'ю Deutsche Welle заявив, що не вважає те, що сталося навесні 2014 року в Криму анексією.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100