Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.12.19 19:21

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання "єдинороса" з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт. ФОТО

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом контррозвідники СБУ затримали активного прихильника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання єдинороса з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт 01

Контррозвідники спецслужби отримали інформацію, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії "Єдина Росія" планує прибути на материкову частину для отримання українського закордонного паспорта.

Українській спецслужбі Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією. У 2014 році, будучи учасником громадської організації "Автоканал Севастополя", він активно сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів у Севастополі і охорони громадського порядку.

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання єдинороса з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт 02

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання єдинороса з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт 03

За "заслуги" перед країною-агресором зрадника нагороджено медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму" і ювілейним знаком ФСБ РФ "Ветерани спецслужб Росії Захисникам Криму і Севастополя".

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання єдинороса з Криму Кучерявого, який приїхав оформляти український закордонний паспорт 04

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100