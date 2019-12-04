На будівництві Шулявського моста в Києві встановили останню секцію - рух обіцяють відновити до кінця року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Київміськадміністрації.

Після стикування частин моста почнуться дорожні роботи: облаштування асфальтобетонного покриття та встановлення технічних засобів організації дорожнього руху.

Автомобілі планують пустити мостом ще цього року.

"В даний час триває будівництво підходів шляхопроводу з вулиць Вадима Гетьмана й Олександра Довженка, лівоповоротних і правоповоротних з'їздів. Фахівці прокладають інженерні мережі, зокрема, контактну мережу і зовнішнє освітлення", - наводяться в повідомленні слова першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Нагадаємо, в 2017 році після руйнування частини Шулявського шляхопроводу КМДА оголосила про намір закрити його на реконструкцію. Роботи стартували навесні 2019 року. Старий міст повністю розібрали, зараз триває будівництво нового.

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