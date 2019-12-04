Програма кредитів малому бізнесу під 5-9% запрацює з 1 лютого 2020 року, - прем'єр Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"З ініціативи президента України Володимира Зеленського уряд готує до старту потужний інструмент - програму з підтримки малого і середнього підприємництва. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року. Її суть дуже проста - стимулювати появу нових підприємців і заохотити повертатися наших працівників додому і відкривати бізнес тут. Перший етап - доступне кредитування", - зазначив він.

За його словами, передбачається видача кредитів у розмірі до 1,5 млн грн терміном на 5 років під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочі місця, під 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка буде знижена на 0,5%, і під 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

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Сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат, підкреслив прем'єр.

"Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь тільки від початку своєї діяльності, а діючий бізнес - тільки те, що працює мінімум 12 місяців", - розповів Гончарук.

Глава уряду зазначив, що кредити можна брати в будь-якій сфері діяльності, згадавши енергетику, освіту, охорону здоров'я, транспорт, виробництво, спорт, розваги та будь-які інші послуги, підкресливши, що "кожен українець має право на підтримку від держави".

"Заявки прийматимуться вже скоро. Зараз можна залишити повідомлення про бажання взяти участь ЗА ПОСИЛАННЯМ... Більше інформації вже скоро!", - написав Гончарук.