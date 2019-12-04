В Одесі оголошено дводенну жалобу у зв'язку з пожежею в коледжі

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження Труханов опублікував у Фейсбуці.

"4 грудня 2019 року в приміщенні державного вищого навчального закладу "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Троїцька, 25, сталася масштабна пожежа, яка призвела до загибелі людей. З огляду на викладене ... оголосити 05, 06 грудня 2019 року днями жалоби в місті Одеса", - йдеться у тексті.

Згідно з розпорядженням, державні прапори і прапори Одеси в ці дні буде приспущено і доповнено траурними стрічками. Також рекомендується обмежити використання музики і проведення розважальних заходів у місті.

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"Мерія продовжує надавати всю необхідну допомогу постраждалим під час пожежі на Троїцькій, зокрема, медичну. Створено міський оперативний штаб. У зв'язку з трагедією завтрашній день оголошено в Одесі траурним", - написав міський голова.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в Одеському коледжі локалізовано на площі 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.