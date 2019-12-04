Офіцери спецпризначення СБУ Каплунов і Волочаєв загинули внаслідок підриву на міні, повертаючись із сірої зони, - Бутусов

Про це він написав у Фейсбуці.

Бутусов зазначив: "В ніч з 30-го листопада на 1-ше грудня група спецпризначення управління "Альфа" Служби безпеки виконувала бойове завдання з ведення розвідки і спостереження в "сірій зоні" в районі села Староласпа Донецької області. Цей район - далеко за межами зони розведення військ у районі Богданівки.

Вночі, під час переходу групи після успішного виконання поставлених завдань, стався підрив на міні. "Сіру зону" хаотично мінували, на жаль, цей ризик на фронті всюди. Внаслідок вибуху підполковник Дмитро Каплунов зазнав смертельних поранень, він загинув на місці. Денис Волочай і ще один офіцер були поранені. Група забрала зброю загиблого і документи і понесла євпоранених до своїх позицій.

Оскільки підрив стався в "сірій зоні", противник підрив не спостерігав і відходу не перешкоджав. На жаль, під час евакуації від важких поранень загинув підполковник Волочаєв.

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Підрозділи 1-ї мотострілецької бригади окупаційного корпусу ЗС РФ на Донбасі виявили місце підриву і тіло Каплунова наступного дня. Позиції противника перебували недалеко і винести тіло Каплунова наші вже не змогли.

Внаслідок розголошення даних в українських соцмережах, противник швидко зумів отримати уявлення про ситуацію до того, як зуміли обміняти тіло Дмитра, і зараз здійснює інформаційну операцію з дискредитації українських спецслужб.

Треба докладати всіх зусиль для повернення тіла загиблого.

За високі заслуги перед країною Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський удостоїв загиблих офіцерів СБУ звання Герой України (посмертно)".

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