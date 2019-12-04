Гончарук та прем'єр-міністр Швеції Левен обговорили Північний потік-2 і розвиток співпраці між країнами. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Глава українського Уряду звернув першочергову увагу на тему Північного потоку-2, функціонування якого повинно здійснюватися у чіткій відповідності до норм європейського законодавства, зокрема, Газової директиви ЄС. Важливо, щоб відносно Північного потоку-2 країни-члени ЄС не робили жодних виключень.

Прем’єр-міністр України також підняв питання двосторонньої співпраці шведського та українського урядів: "Уряд України сподівається на підтримку Швеції в рамках Стратегії допомоги для країн Східної Європи на 2021-2027 рр. у створенні по всій території України мережі Офісів європейської інтеграції. Швеція також реалізувала подібний проект, коли знаходилася на шляху до вступу в ЄС".

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Він додав, що ці Офіси стануть простором, де українці зможуть отримувати консультативну допомогу та загалом дізнаватися інформацію про можливості, які надає євроінтеграція громадянам. В Офісах також буде надаватися консультативно-правова допомога з базових питань європейського законодавства.

Прем’єр-міністр Швеції зазначив: "Україна є одним із найважливіших партнерів Швеції у питаннях співпраці з метою розвитку. Для нас важливо надавати підтримку Уряду України для здійснення в країні ключових реформ, зокрема, реформи децентралізації. Ми також зацікавлені в зміцненні двосторонньої торгівлі. В Україні функціонує приблизно 90 шведських компаній. Сподіваюся, це число дедалі збільшуватиметься".

Крім цього, на зустрічі обговорювали низку інших питань, зокрема початок переговорів щодо укладення Угоди ACAA.

"На початку наступного року відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС, в результаті якого ми сподіваємося розпочати процес переговорів щодо укладення Угоди ACAA – так званого промислового безвізу. На порядку денному також буде питання секторальної інтеграції у сферах цифрових технологій, енергетики, правосуддя та внутрішніх справ", — зазначив Гончарук.