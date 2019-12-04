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04.12.19 22:50

Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - "New York Times"

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в середу, 4 грудня, прибув до Києва, де планує зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Джуліані прибув до Києва для зустрічі з Шокіним і Куликом, - "New York Times"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що Джуліані подорожує разом зі знімальною групою одного з американських каналів, який знімає документальний фільм, що відстоює позицію Трампа у справі про імпічмент у США.

За даними видання, у вівторок, 3 грудня, Джуліані провів зустріч у Будапешті (Угорщина) з ексгенпрокурором України Юрієм Луценком, а також колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком, колишнім нардепом Андрієм Артеменком, і колишнім главою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським.

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