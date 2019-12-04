Зеленський перед зустріччю з Путіним завдав удару по його куму в Києві, затримано особистого охоронця Медведчука Іванова, - Бутусов

За даними джерел Цензор.НЕТ, пише головний редактор видання Юрій Бутусов, операція проходила в приміщеннях детективного й охоронного агентства "Шторм", яке опікується безпекою самого Медведчука і структур "Опозиційної платформи - "За життя", затримано одного із засновників компанії Костянтина Іванова. Іванов - один із особистих охоронців Медведчука.

"Йому пред'явлено підозру в стеженні і незаконному зборі інформації, порушення недоторканності приватного життя. Під час обшуку було вилучено шпигунську електронну техніку, яка використовувалася для збору інформації", - повідомляє журналіст.

За його словами, вперше офіс Медведчука обшукала СБУ, вперше пред'явлено підозру наближеному кума Путіна.

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"Це чудова антиросійська демонстрація, проведена СБУ напередодні "нормандського" саміту. Сподіваюся, розслідування проходитиме успішно, і "зачистка" структур Медведчука буде продовжена, а підозри не розсиплються в суді", - резюмує Бутусов.

Нагадаємо, 4 грудня депутат від "опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін повідомив, що прийшов у будівлю, де розташовано офіс його колеги по партії Віктора Медведчука, але двері йому відкрили "озброєні автоматами люди з написами на грудях "СБУ". Речниця СБУ Олена Гітлянська спростувала інформацію ЗМІ про обшуки, які нібито проходять в офісі політика Віктора Медведчука. Пізніше в СБУ повідомили, що обшуки проходили в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком.