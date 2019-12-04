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04.12.19 23:02

Біля берегів Греції з тонучого судна врятували 14 українців

Берегова охорона Греції врятувала 14 членів екіпажу вантажного судна, що потрапив у шторм в Егейському морі.

Біля берегів Греції з тонучого судна врятували 14 українців

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на NYT.

За даними берегової охорони, двоє моряків зазнали незначних травм.

"Судно дало крен після того, як сильна хитавиця змістила сталевий вантаж у трюмі. У нього також відмовив двигун", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Греції корабель з українцями потрапив у шторм. Судно втратило керування і дало крен. Члени екіпажу попросили евакуацію в берегової охорони Греції. У район надзвичайної ситуації (НП) направили два кораблі і два вертольоти.

Корабель вийшов під прапором Ліберії з грецького порту Елевсін і прямував до Туреччини, але потрапив у шторм між островами Лесбос і Скірос, що призвело до зміщення вантажу.

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