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04.12.19 23:49

У Києві блоковано діяльність "ботоферми", яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про "замінування", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки припинила діяльність групи осіб, які організовували масову реєстрацію та подальше просування фейкових акаунтів у будь-яких сервісах інтернет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві блоковано діяльність ботоферми, яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про замінування, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники активно надавали послуги російській стороні та особам, причетним до діяльності так званої "ДНР". Акаунти потім використовувались замовниками для встановлення та підтримання легендованих контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання через операторів поштового зв’язку товарів, вилучених із законного обігу. 

"Ботоферма" також використовувалась організаторами для масового поширення деструктивних публікацій у соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування", а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільної обстановки в Україні.

У Києві блоковано діяльність ботоферми, яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про замінування, - СБУ 02

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У Києві блоковано діяльність ботоферми, яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про замінування, - СБУ 03

У Києві правоохоронці вилучили спеціальне технічне обладнання для створення та забезпечення діяльності "ботоферм". Воно керувало масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень тощо. В роботі комплексу використовувались також SIM-карти іноземних мобільних операторів зв’язку, які у більшості країн можна придбати лише за наявності паспорту або за кураторства ФСБ РФ.

У Києві блоковано діяльність ботоферми, яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про замінування, - СБУ 04

У Києві блоковано діяльність ботоферми, яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про замінування, - СБУ 05

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцем розташування спеціального технічного обладнання, під час яких отримано безперечні докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності.

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