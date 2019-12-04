Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Пліхіна висміяла похорон Героя України Волочаєва, видання опублікувало вибачення і співчуття

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Cosmopolitan Ukraine.
"Бренд Cosmopolitan висловлює співчуття сім'ям і близьким Героїв і просить вибачення за текст, опублікований сьогодні вранці Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не має стосунку до позиції бренду і нам щиро шкода, що наша колега так вчинила", - йдеться в повідомленні.
Про публікацію Пліхіної повідомила в Facebook журналістка Валентина Бикова. Автор встигла її видалити з цієї соцмережі і з Telegram. Через якийсь час скріни зникли і зі сторінки Бикової - пост забанили за скаргою Пліхіної.
У своїй публікації заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine розповіла, що випадково опинилася в похоронній процесії, яка здалася їй "фан-зоною". У публікації є висловлювання, які можуть образити - "дядькові вже не важливо - в дубі він чи в сосні", "провітрять шановного наостанок", "поносять по всьому Києву і підуть обідати".
Скріншот: facebook.com/BykovaValentyna
Під її постом почали писати коментарі про неповагу до померлого героя, Пліхіна видалила його і написала, що не хотіла нікого образити. На момент публікації новини сторінка Євгенії Пліхіної була закрита.
Нагадаємо, 1 грудня диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відходу ворожих диверсантів.
"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, в результаті вибухів наші воїни зазнали поранень несумісних із життям і померли на місці підриву", - повідомили в пресцентрі ОС.
Пізніше в СБУ повідомили, що під час виконання бойового завдання загинуло двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочай і Дмитро Каплунов.