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04.12.19 23:56

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Пліхіна висміяла похорон Героя України Волочаєва, видання опублікувало вибачення і співчуття

Cosmopolitan Ukraine вибачився за вчинок заступниці головного редактора видання Євгенії Пліхіної, яка опублікувала пост про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Cosmopolitan Ukraine.

"Бренд Cosmopolitan висловлює співчуття сім'ям і близьким Героїв і просить вибачення за текст, опублікований сьогодні вранці Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не має стосунку до позиції бренду і нам щиро шкода, що наша колега так вчинила", - йдеться в повідомленні.

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Пліхіна висміяла похорон Героя України Волочаєва, видання опублікувало вибачення і співчуття 01

Про публікацію Пліхіної повідомила в Facebook журналістка Валентина Бикова. Автор встигла її видалити з цієї соцмережі і з Telegram. Через якийсь час скріни зникли і зі сторінки Бикової - пост забанили за скаргою Пліхіної.

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Пліхіна висміяла похорон Героя України Волочаєва, видання опублікувало вибачення і співчуття 02
Скріншот: uainfo.org

У своїй публікації заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine розповіла, що випадково опинилася в похоронній процесії, яка здалася їй "фан-зоною". У публікації є висловлювання, які можуть образити - "дядькові вже не важливо - в дубі він чи в сосні", "провітрять шановного наостанок", "поносять по всьому Києву і підуть обідати".

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Пліхіна висміяла похорон Героя України Волочаєва, видання опублікувало вибачення і співчуття 03

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Пліхіна висміяла похорон Героя України Волочаєва, видання опублікувало вибачення і співчуття 04
Скріншот: facebook.com/BykovaValentyna

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Під її постом почали писати коментарі про неповагу до померлого героя, Пліхіна видалила його і написала, що не хотіла нікого образити. На момент публікації новини сторінка Євгенії Пліхіної була закрита.

Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Пліхіна висміяла похорон Героя України Волочаєва, видання опублікувало вибачення і співчуття 05
Скріншот: dn.depo.ua 

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Нагадаємо, 1 грудня диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відходу ворожих диверсантів.

"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, в результаті вибухів наші воїни зазнали поранень несумісних із життям і померли на місці підриву", - повідомили в пресцентрі ОС.

Пізніше в СБУ повідомили, що під час виконання бойового завдання загинуло двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочай і Дмитро Каплунов.

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