На призначення у Вищу раду правосуддя за президентською квотою претендують 4 кандидати

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Серед кандидатів:

Журавльов Дмитро Володимирович;

Клюба Василь Васильович;

Розваляєва Тетяна Самуілівна;

Фомін Віктор Анатолійович.

Зараз щодо них проводиться спеціальна перевірка.

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Нагадуємо, Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 вибирають судді, ще 10 - президент України, Верховна Рада, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів, представники юридичних вишів (всі - по два члени). Глава Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою.