На призначення у Вищу раду правосуддя за президентською квотою претендують 4 кандидати

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
Серед кандидатів:
- Журавльов Дмитро Володимирович;
- Клюба Василь Васильович;
- Розваляєва Тетяна Самуілівна;
- Фомін Віктор Анатолійович.
Зараз щодо них проводиться спеціальна перевірка.
Нагадуємо, Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 вибирають судді, ще 10 - президент України, Верховна Рада, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів, представники юридичних вишів (всі - по два члени). Глава Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою.