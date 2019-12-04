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04.12.19 23:59

На призначення у Вищу раду правосуддя за президентською квотою претендують 4 кандидати

Під час відкритого конкурсу з відбору кандидатів для призначення президентом України члена Вищої ради правосуддя конкурсна комісія відібрала 4 кандидатури.

На призначення у Вищу раду правосуддя за президентською квотою претендують 4 кандидати

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Серед кандидатів:

Зараз щодо них проводиться спеціальна перевірка.

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Нагадуємо, Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 вибирають судді, ще 10 - президент України, Верховна Рада, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів, представники юридичних вишів (всі - по два члени). Глава Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою.

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