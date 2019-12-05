Під час слухань у Конгресі США троє свідків заявили, що пов'язані з Україною дії Трампа означають зловживання владою

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, 4 листопада в комітеті виступили чотири експерти з питань законодавства. Вони мають визначити, чи можна висунути Трампу обвинувачення після його розмови з президентом України Володимиром Зеленським влітку цього року. Як стверджують демократи, президент США в телефонній розмові наполягав на проведенні в Україні розслідування щодо свого політичного опонента Джо Байдена. Демократи вважають, що Трамп перевищив свої повноваження для тиску на Україну.

Голова комітету демократ Джеррі Надлер на початку слухань заявив, що адміністрація Трампа створює "безпрецедентні перешкоди" для розслідувань. Надлер додав, що юридичний комітет заслухає свідчення комітетів, які ведуть розслідування у справі про імпічмент, через кілька днів.

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Республіканець Даг Коллінз розкритикував проведене законодавцями розслідування. Він заявив, що демократи поспішають з імпічментом, оскільки бояться програти президентські вибори 2020 року.

Після цього Надлер представив і привів до присяги свідків: Ноаха Фелдмана (Гарвардський університет), Памелу Карлан (Стенфордський університет), Майкла Ґергардта (Університет Північної Кароліни) та Джонатана Терлі (Університет Джорджа Вашингтона).

Троє свідків, Фелдман, Карлан і Ґергардт, одностайно заявили, що дії президента Трампа, пов’язані з Україною, означають зловживання владою. Терлі натомість відзначив, що демократи порушують справу про імпічмент на підставі інформації, отриманої з других рук. При цьому Терлі не виправдовує дій президента. На його думку, проти президента може бути висунуте звинувачення, але не на підставі запису телефонної розмови із Зеленським.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.