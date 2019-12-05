Кабмін дозволив приватним локомотивам виходити на залізничні колії загального користування, - Криклій

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій за підсумками засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Уряд ухвалив постанову Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування". Мінінфраструктури визначатиме умови проведення пілотного проєкту, дільниці залізничної інфраструктури загального користування та учасників пілотного проєкту. Учасники пілотного проєкту дотримуватимуться вимог щодо безпеки перевезень.

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"Допуск приватної тяги до роботи дозволить частково вирішити питання дефіциту тягового рухомого складу "Укрзалізниці" та протестувати функціонування ринку залізничних перевезень в умовах роботи декількох залізничних перевізників, відпрацювати технічні та технологічні особливості реалізації доступу до залізничної інфраструктури, дослідити питання організації безпеки руху під час експлуатації приватних поїзних формувань на залізничній мережі загального користування", - зазначив Владислав Криклій.

Міністерство вже має пропозиції від компаній щодо участі у пілотному проєкті, представники бізнесу висловили готовність закупити необхідний рухомий склад та провести навчання машиністів.

Результати пілотного проєкту будуть враховані під час розробки підзаконних актів для імплементації положень нового Закону України "Про залізничний транспорт України".

"Перевезення вантажів здійснюються АТ "Українська залізниця", яке займає монопольне становище у сфері залізничних перевезень, та не в повній мірі задовольняє інтереси суспільства у перевезеннях. Дефіцит магістральних тепловозів та електровозів АТ "Українська залізниця" призводить до неспроможності задоволення потреб у вантажних перевезеннях, що в свою чергу негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, а також на всю економіку України", - наголошується в публікації.

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