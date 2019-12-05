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05.12.19 08:26

"Страшенно делікатний, доволі тактовний", - російська пропагандистка Скабєєва заявила, що додзвонилася до Зеленського

В ефірі пропагандистського шоу "60 минут" показали кадри, на яких Ольга Скабєєва розмовляє через гучний зв'язок.

"Страшенно делікатний, доволі тактовний", - російська пропагандистка Скабєєва заявила, що додзвонилася до Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал шоу.

Пропагандистка звертається до співрозмовника як до президента України Володимира Зеленського і просить про коротку розмову, на що той відповідає: "Ви зараз на гучному зв'язку. Я завжди перериваюся, коли якісь розмови. Бо думаю, раптом у когось там щось сталося і відбулося. І оскільки я розумію, що у вас нічого не сталося, не відбулося, ні з вашими близькими і рідними, я тоді, вибачте, продовжу спілкування зі своїми колегами".

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Після цього співрозмовник кладе слухавку. В ефірі Скабєєва прокоментувала: "Ось такий якийсь у нас відбувся "нормандський формат". Але при цьому, зверніть увагу, страшенно делікатна, доволі тактовна і дуже приємна у спілкуванні людина". Ці епітети вона повторила кілька разів протягом ефіру. Також пропагандистка наголосила, що співрозмовник спілкувався з нею російською ("Для нього ж російська - рідна мова") і попросила про інтерв'ю.

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