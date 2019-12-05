Коболєв дав свідчення у справі адвоката Трампа Джуліані, - Associated Press

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press, про це заявив адвокат Ленні Бреєр, який представляє інтереси глави "Нафтогазу".
За його словами, Коболєв давав свідчення добровільно.
"Міністерство юстиції запросило інтерв'ю з Андрієм Коболєвим. Він погодився і добровільно поговорив з урядовими прокурорами", - повідомив Бреєр.
Водночас адвокат відмовився назвати місце і час розмови, але джерела видання повідомили, що зустріч відбулася в Лондоні.
Зазначається, що федеральні прокурори США в Нью-Йорку ведуть розслідування щодо Джуліані. Як стверджують обізнані джерела, справа пов'язана з тим, що він не зареєструвався як іноземний агент.
Нагадаємо, бізнесмени Ігор Фруман і Лев Парнас були арештовані в США 10 жовтня. Обидва вони є клієнтами Рудольфа Джуліані - адвоката американського президента Дональда Трампа.
Раніше в травневому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявляв, що "в Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством в США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - то Фруман, то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що зазначені люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.