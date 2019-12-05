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05.12.19 07:33

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

4 грудня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, один ворожий обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Широкиного, з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 4 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли: "Втрат з нашого боку немає".

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

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