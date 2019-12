Зеркаль просить The New York Times опублікувати коректну версію її інтерв'ю: "Мене цитували поза контекстом"

Відкритий лист до Слекмена Зеркаль опублікувала на своїй сторінці у Facebook ввечері в середу, 4 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"У статті присутня низка вельми умоглядних заяв, які не знайшли відображення в тому, що ми насправді обговорювали", - написала дипломатка.

Зеркаль наголосила, що її позиція повністю відповідає позиції українського уряду, який вважає недоречним будь-яке втручання у розгляд у межах процедури імпічменту, що триває в Сполучених Штатах.

"Насамперед я мушу підкреслити, що це внутрішні проблеми США... Сполучені Штати залишаються одним з наших найважливіших і непохитних партнерів, і так було з початку нашої незалежності", - пояснила ексзаступниця міністра.

Також читайте: Єрмак наполегливо рекомендував припинити мою медіаактивність, і я уникала будь-яких коментарів, - Зеркаль

"Під час інтерв'ю мені було абсолютно ясно, що наприкінці липня ми не знали, чому процес надання військової допомоги Україні не був завершений. У нас не було підстав вважати, що військова допомога дійсно заморожена. В інтерв'ю я пояснила, що є проблеми і що наше посольство в США обмежило телеграми, які щодня доставлялися одночасно і в МЗС, і в Офіс Президента. Я також чітко заявила (і підтвердила в наступному електронному листі), що причина і час затримки були незрозумілі. Не було згадок про те, що допомогу заморожено, або акцентування на цій конкретній проблемі у телеграмах з обмеженим доступом зі США. Якби вони були, я б відреагувала відповідним чином. Я б також чітко пам'ятала про дату чогось такого значного", - йдеться в листі Зеркаль.

"Я була дуже розчарована, коли дізналася, що в інтерв'ю, яке я дала Ендрю Крамеру із The New York Times, мене цитували поза контекстом. Наслідком цього стали спекуляції в ЗМІ і додавання "олії у вогонь", що не в інтересах ні України, ні США. Високих стандартів, які я очікую від The ​​New York Times, не було дотримано в цьому випадку. Я б хотіла попросити The New York Times надрукувати виправлену версію мого інтерв'ю. Крім того, я б хотіла, щоб цей лист також було опубліковано", - акцентувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Те, що було в статті - далеке від дійсності. Це приклад маніпуляції", - Зеркаль про публікацію її інтерв'ю в "New York Times"







3 грудня у The New York Times вийшло інтерв'ю Олени Зеркаль, з тексту якого випливає, що офіційний Київ ще в липні знав про блокування американської військової допомоги, але приховував це від громадян. Увечері того ж дня в ефірі "Радіо НВ" Зеркаль пояснила, що американське видання некоректно передало її слова.

"Інформація дуже-дуже далека від дійсності. І це такий рівень маніпуляції, який я вважала властивим тільки російській пропаганді", - заявила дипломатка.

Наступного дня головний редактор "Радіо НВ" Валерій Калниш отримав лист від NYT.

"The New York Times наполягає на достовірності свого репортажу, який містить прямі цитати Олени Зеркаль про події, які відбулися", - сказано в листі.