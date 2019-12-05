Найбільше Росія боїться успішної України, - сенатор США Мерфі

Про це заявив у середу в Конгресі США під час конференції з питань України сенатор-демократ Кріс Мерфі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо зрештою Україна зазнає поразки через зміни в позиції Сполучених Штатів, це створить високу ціну для національної безпеки нашої країни", - заявив американський законодавець.

Сенатор підкреслив, що йдеться передусім про боротьбу України проти російської агресії.

"Чого найбільше боїться Росія – це успішної України", - наголосив Мерфі.

Він зауважив, що Сполучені Штати, на жаль, не мають зобов'язань перед Україною в межах Північноатлантичного альянсу.

"Але що ми знаємо напевно – це те, що Росія не одна країна у світі, яка виявляє інтерес до розширення власних кордонів", - заявив законодавець.

За його словами, США з самого початку агресії РФ проти України рішуче виступали за те, щоби натиснути на росіян, оскільки безкарність призвела би до руйнації кордонів в інших частинах світу.

"Мають бути наслідки, якщо хтось порушує міжнародно визнані кордони. І Сполучені Штати досі залишаються єдиною державою у світі, яка може скликати глобальну нараду щодо того, як досягти цих наслідків", - підкреслив сенатор.

Крім того, він наголосив на важливості продовження військової допомоги Україні, оскільки це буде стримуванням РФ від подальшої агресії.

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"Але, зрештою, найважливіша підтримка, яку ми можемо надати Україні, це не військова допомога. Це підтримка, необхідна для гарантій, що вони є захищеними в політичному й економічному плані від усіх спроб Росії підірвати ситуацію в країні", - зауважив Мерфі.

У цьому контексті він згадав, у тому числі, посилення позицій України в боротьбі проти кібер-нападів, пропагандистських зусиль росіян тощо.

"Треба пам'ятати, що Росія використовує Україну для випробовування багатьох методів пропаганди й кібератак, які потім можуть бути спрямовані проти США. І тому ми маємо інтерес протистояти цим методам, що застосовуються в Києві та по всій Україні, шляхом нашої підтримки незалежної України", - заявив сенатор США.