Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Білого дому написав у своєму акаунті у Twitter.

"Коли я говорив телефоном президентові України: "Я хочу, щоб ви зробили США послугу, тому що наша країна через багато пройшла і Україна про це знає", під "нам" я мав на увазі США, нашу країну", - написав Трамп.

Він зазначив, що попросив, щоб генеральний прокурор США зателефонував Зеленському або його людям.

"Демократи мусять вибачитися перед американцями!" - заявив Трамп.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.