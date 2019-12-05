Пожежа в Одесі: загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовано, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше", - написав Зеленський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер вранці.

Глава держави побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. " 21 людина зараз у лікарнях у стані середньої важкості. І всі ми молимося за життя 5 людей, стан яких важкий. Знаємо, що лікарі роблять для їхнього порятунку все можливе. І неможливе теж. Хочу відзначити без перебільшення героїчну боротьбу наших пожежників і рятувальників. 7 з них також зараз на лікарняних ліжках", - написав Зеленський.

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Президент розповів, що загибла - 16-річна студентка Ксенія Бабенко. "Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас наодинці з вашим горем", - написав він.

Глава держави доручив голові Одеської обласної державної адміністрації та всій місцевій владі "зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам і швидше з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї трагедії". "Але нам потрібно не шукати крайніх, а більше не допускати такого жаху в жодному місті країни", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.