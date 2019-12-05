Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі журналістам телеканалів ICTV та "Україна".

Під час координаційної наради в Офісі Президента України 3 грудня ц.р. затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Зокрема, за результатами наради визначили пріоритети, які відстоюватиме Україна під час переговорів із лідерами нормандської четвірки, а саме: звільнення полонених у форматі всіх на всіх, виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій, можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством та передача українсько-російського кордону під контроль України.

"Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови, - наголосив Секретар РНБО України. - Президент України перед нами поставив завдання з чіткого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну".

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Данілов висловив сподівання, що "врешті решт наші партнери від слів перейдуть до дій, і ми вирішимо принаймні чотири ключові питання".

"Найперше - ми зробимо обмін полоненими у форматі всіх на всіх, припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори, - сказав Секретар РНБО України та підкреслив, що вибори можуть відбуватися тільки за українським законодавством, і після того, як Україна відновить свій контроль над кордоном з Росією.

Секретар РНБО України вкотре наголосив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у Нормандському форматі.

"Зокрема розведення сил на трьох ділянках - це безпрецедентні кроки з нашого боку", - сказав він.

Також Данілов зазначив, що найближчими днями перед поїздкою до Парижа відбудеться закрите засідання РНБО України під головуванням Президента України.