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05.12.19 09:57

Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання

Вибори на тимчасово непідконтрольних Україні частинах Донецької та Луганської областей стануть можливими лише на звільнених територіях, за українським законодавством, і тільки в присутності вітчизняних та іноземних спостерігачів.

Секретар РНБО Данілов сподівається, що на саміті лідерів нормандської четвірки будуть вирішені чотири ключові питання

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі журналістам телеканалів ICTV та "Україна".

Під час координаційної наради в Офісі Президента України 3 грудня ц.р. затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Зокрема, за результатами наради визначили пріоритети, які відстоюватиме Україна під час переговорів із лідерами нормандської четвірки, а саме: звільнення полонених у форматі всіх на всіх, виведення незаконних збройних формувань із окупованих територій, можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством та передача українсько-російського кордону під контроль України.

"Жодного сценарію капітуляції, про які заявляють деякі політичні лідери, не існує. Про це взагалі не може йти мови, - наголосив Секретар РНБО України. - Президент України перед нами поставив завдання з чіткого розуміння того, як ми можемо закінчити цю війну".

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Данілов висловив сподівання, що "врешті решт наші партнери від слів перейдуть до дій, і ми вирішимо принаймні чотири ключові питання".

"Найперше - ми зробимо обмін полоненими у форматі всіх на всіх, припинимо вогонь на всіх ділянках лінії розмежування, а також знайдемо спосіб вирішення питання, як проводити вибори, - сказав Секретар РНБО України та підкреслив, що вибори можуть відбуватися тільки за українським законодавством, і після того, як Україна відновить свій контроль над кордоном з Росією.

Секретар РНБО України вкотре наголосив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у Нормандському форматі.

"Зокрема розведення сил на трьох ділянках - це безпрецедентні кроки з нашого боку", - сказав він.

Також Данілов зазначив, що найближчими днями перед поїздкою до Парижа відбудеться закрите засідання РНБО України під головуванням Президента України.

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