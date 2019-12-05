За підсумками 11 місяців надходження до Держбюджету не виконані на 56 млрд грн, - економіст Компанієць. Таблиці

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook економіст Володимир Компанієць, передає Цензор.НЕТ.

"У листопаді невиконання планів щодо надходження в держбюджет вже на 8,3 млрд грн, митниця вперше за тринадцять місяців виконала план надходжень лише завдяки зменшенню плану на 10 млрд грн, а податкова вже четвертий місяць поспіль не виконує план надходжень", - написав він.

Компанієць навів результати роботи економіки України та бюджетні надходження за листопад і одинадцять місяців 2019 року:

Листопад 2019 р.:

- митниця вперше за тринадцять місяців виконала план надходжень лише завдяки зменшенню плану на 10 млрд грн, зібрали 26,5 млрд грн при початково запланованих 36 млрд грн, але внаслідок ухвалених змін до Бюджету план зменшили до 26,2 млрд грн. Масова контрабанда як йшла, так і йде.

- податкова четвертий місяць поспіль не виконує план надходжень, зібрали 51,2 млрд грн, це -5,7 млрд грн до плану, або -9,97%.

- надходження в місцеві бюджети становлять 27 млрд грн при плані 22,9 млрд грн, це +17,9% до плану.

- ЄСВ зібрано 23,2 млрд грн, це на 3 млрд грн більше, ніж рік тому, або +14,96%.

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Водночас економіст зазначив, що державний бюджет у листопаді був виконаний лише на 91,42%, за плану 97,2 млрд грн зібрали 88,8 млрд грн.

Також Компанієць оприлюднив підсумки за 11 місяців 2019 р.:

- надходження в Державний бюджет не виконано на 56 млрд грн, або -5,86% до плану, зібрали 899,7 млрд грн при плані 955,7 млрд грн.

- податкова зібрала 410,7 млрд грн при плані 418 млрд грн, -1,74% до плану.

- митниця зібрала 289,5 млрд грн при плані 325,3 млрд грн, -10,99% до плану.

- місцеві бюджети зібрали 257,4 млрд грн при плані 251,9 млрд грн, +2,20%.

- ЄСВ зібрано 245,5 млрд грн, це на 41,5 млрд грн більше, ніж рік тому, або +20,35%.











