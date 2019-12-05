Пожежа в одеському коледжі: один із потерпілих у вкрай важкому стані, - голова ОДА Куций

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Також у стаціонарі зараз перебуває 26 осіб. З них 15 неповнолітніх та 7 рятувальників. Лікарі борються за їхнє життя. Вони повністю забезпечені медикаментами", - написав Куций.

Глава ОДА зазначив, що станом на 10:00 відомо про одну загиблу.

"Також служби повідомляють про 14 осіб, з якими немає зв'язку", - написав глава ОДА.

Він також повідомив, що за даними спеціального загону рятувальників, каркас будівлі в задовільному стані, але всі пере стінки в аварійному стані: "Експерти з будівельної академії підтверджують, що розбирати будинок небезпечно. За даними ДСНС, доведеться застосовувати спеціальний кран для проведення рятувально-пошукової операції".

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"Попередньо рятувальники повідомляють про аварійний режим роботи електрообладнання - звичайного подовжувача в закритому кабінеті. У будівлі 1914 року було чимало конструкцій і елементів з деревини та очерету", - додав Куций.

За його словами, зараз готуються спеціальні приписи для розміщення сімей постраждалих.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з 14 розшукуваних осіб п'ятеро - студенти.

В Одеській області 5-6 грудня оголошено днем ​​жалоби. Всі розважальні заходи мають бути скасовані.